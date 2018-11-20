راغب علامة يتحدى نجله في سباق ركوب الدراجة

نشر الفنان الفنان راغب علامة، فيديو له من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أثناء الخروج لممارسة الرياضة، وبالتحديد ركوب الدراجة الهوائية برفقة نجله الكبير خالد، وعلق راغب علامة على الصورة: "صباح الخير، خمنوا من هو الأسرع".

وكان راغب علامة قد نشر فيديو له وعائلته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهروا في الفيديو وهم يغنون أغنية "اللي باعنا خسر دلعنا" في السيارة، خلال رحلة أسرية وسط أجواء من البهجة، وحرص راغب علامة على توثيق تلك اللحظة ومشاركتها مع جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

شاهدي الفيديو :

Good Morning 🌍 ❤

Guess who's faster ?! 🤣🚴‍♂️ #Monday #Sports @khoderalama @khaledralama pic.twitter.com/YNwK5pBbLd — Ragheb Alama (@raghebalama) November 19, 2018

لاقى الفيديو إعجاب عدد كبير من الجمهور، الذي تفاعل بالإعجاب وبالتعليقات التي عبروا من خلالها، عن حبهم للنجم راغب علامة، وأشادوا بحرصه على مشاركة عائلته له في العديد من الأماكن، وحتى حفلاته التي يقيمها في بلدان مختلفة.

من ناحية أخرى، حققت أغينة "اللي باعنا خسر دلعنا"، التي طرحها النجم راغب علامة خلال شهر يونيو الماضي، نجاحًا كبيرًا في جميع أنحاء الوطن العربي، وحققت أكثر من 34 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، بعد ساعات قليلة من عرضها.

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جدير بالذكر، أن راغب علامة شارك في تتويج ملكة جمال لبنان 2018 بمسرح الفوروم في بيروت، مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

