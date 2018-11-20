بالصور: تامر حسني يلبي أمنية فتاة كفيفة وسط بكاء أهلها

ظهرت فتاة تدعى منة الله منذ عدة أسابيع في برنامج «حكايتك» للإعلامية دعاء صلاح الذي يذاع على قناة النهار، لتحكي عن قوتها وعزيمتها عند فقدان بصرها في مرحله الثانوية العامة بدون تعرضها لأي حادث، وأعلنت أمنيتها مقابلة المطرب تامر حسني لحبها الشديد له؛ حيث إنها تعتبره القدوة والمثل بالنسبة لها.

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واتصل بها تامر عقب انتهاء الحلقة وحدد موعداً لمقابلتها على الفور؛ حيث دائماً يكون حريصاً على دعم المتفوقين.

وذهبت منة لمقابلة تامر حسني الذي رحب بها، واستمرت الجلسة أكثر من ساعتين في منزله، وسط بكاء بعض أفراد أسرتها الذين رافقوها بهذه الجلسة، كما أكد تامر أنه سوف يتابعها بشكل مستمر، وسوف يلتقي بها دائماً خلال الفترة المقبلة.