حسن الرداد ينشر صورة والده.. لن تتخيلوا الشبه بينهما

حرص الفنان حسن الرداد على إحياء ذكرى عيد ميلاد والده الراحل نبيل الرداد بكلمات ورسالة مؤثرة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ونشر صورة مركبة مع والده وكتب عليها: «بابا حبيبي، كل سنة وحضرتك طيب عيد ميلادك 15 نوفمبر، إن شاء الله نتقابل فى الجنة، أرجو قراءة الفاتحة لوالدي نبيل الرداد».

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ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من جمهور ومتابعي الفنان حسن الرداد، وجاءت تعليقات متابعي الفنان حسن الرداد بالدعاء لوالده بالرحمة والمغفرة، وأن ينعم عليه بجنان النعيم والخلد.

من ناحية أخرى حرص الفنان حسن الرداد على حضور حفل زفاف الفنانة شيماء سيف على المنتج محمد كارتر، وذلك وسط حالة من البهجة والفرحة، حيث شهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم.

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جدير بالذكر أن الفنان حسن الرداد شارك مؤخرًا فى احتفالية الطفل المبتسر «ناقص النمو»، وهى المرة الأولى التى يتم فيها إقامة هذه الاحتفالية فى مصر، والذي أقيم تحت سفح الهرم برعاية الدكتورة عبلة الألفي، وقال الرداد خلال الحفل كل الشكر للدكتورة إيناس الشربيني على دعوتي للمشاركة فى أول احتفالية مصرية للطفل المبتسر، وتمنى الرداد استمرار التوعية بهؤلاء الأطفال.