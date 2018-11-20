بالفيديو: حلا شيحة تبكي على الهواء وتطلب إيقاف البرنامج وإسعاد يونس ترفض

دخلت الفنانة حلا شيحة في نوبة بكاء، بعدما فاجأتها الفنانة إسعاد يونس، بشقيقتيها رشا ومايا شيحة على الهواء، للحديث عن طفولتهما أثناء لقائها ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع على قناة dmc.
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وطلبت حلا من الفنانة إسعاد يونس إيقاف التصوير أو حذف هذا الجزء من الحلقة؛ إلا أنها رفضت ذلك، وأكدت أنه لا يوجد حذف بهذا البرنامج.
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ووجهت «إسعاد» خلال البرنامج، سؤالاً لمايا ورشا شيحة قائلة: «إحساسكوا أيه وحلا معكما بعد عودتها؟»، فردت مايا شيحة: «أجمل إحساس في الدنيا، والصيف الماضي كان أول لقاء يجمعنا نحن الأربعة مع بعض منذ 4 سنوات في مكان واحد بسبب أعمالنا، وخاصة أننا كنا عاملين حالة قلق لوالدتنا بأطفالنا».
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