هل تكون مي عمر هي بطلة فيلم أنطونيو بانديراس الجديد؟

شاركت الفنانة مي عمر النجم الإسباني العالمي أنطونيو بانديراس بطولة فيلمه «أوف روود» والذي يجمع عدداً من الممثلين العرب والأسبان من بينهم الفنان ظافر العابدين، ومحمد لطفي والمخرج رؤوف عبد العزيز.

تعتبر هذه التجربة السينمائية الأولى للفنانة مي عمر مع أحد أهم نجوم السينما العالمية، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي أكشن، ولكن مشاهد الأكشن بالفيلم سيتم تنفيذها بواسطة محترفين لتخرج بالشكل المطلوب؛ ولتتناسب مع الحبكة السينمائية للعمل.

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من جانبها عبرت الفنانة مي عمر عن سعادتها البالغة بالمشاركة في الفيلم، وتوقعت ردود فعل إيجابية من قبل الجمهور المصري والعربي في الشرق الأوسط والعالم، وذلك لأن مشاركة مجموعة النجوم العالميين بالسينما المصرية والعربية شيء مهم يمثل تواصلاً بين الثقافات الغربية والعربية.

من المقرر أن تقدم الفنانة مي عمر دوراً مميزاً ومختلفاً خلال أحداث الفيلم وسيكون مفاجأة للجمهور.

جدير بالذكر أن الفنانة مي عمر استطاعت أن تثبت نفسها خلال الفترة الماضية من خلال الأعمال التليفزيونية والسينمائية التي شاركت بها ولاقت نجاحاً وإقبالاً من الجمهور، ومن المقرر أن تشارك خلال الفترة المقبلة في بطولة مسلسل «البريمو» الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا.