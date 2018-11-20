منة فضالي تطمئن جمهور أحمد زاهر على صحته.. ماذا أصابه؟

طمأنت الفنانة منة فضالي جمهور ومتابعي الفنان أحمد زاهر من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من خلال نشر مجموعة صور تجمعها بالفنان أحمد زاهر بعدما كشفت أن ما تعرض له مجرد «التواء» في قدمه، وعلقت منة على الصورة: «مش عارفة أقول إيه بجد بس حسبي الله ونعم الوكيل، أحمد زاهر زي الفل وبصحة كويسة جدًا جداً، إيه المشكلة إنه رجله اتلوت، عادي شوية وهيكون أحسن من الأول، لكن ليه الحوارات».. «ارحموا الناس شوية، أحمد إنت عشرة عمري، وربنا يعلم معزتك عندي، إنت مش صاحب جدع وبس، لا إنت أخ بجد ومراتك ست بـ100 راجل، ربنا يخليكم لبعض ويخليكم ليا، إنت أنضف خلق الله باحترامك وأدبك وحبك لشغلك وجمهورك».

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وتستكمل منة تصوير دورها في فيلم «زنزانة 7» مع الفنان أحمد زاهر.

من ناحية أخرى نشرت منة فضالي صوراً من كواليس تصوير الفيلم بمنطقة سهل حشيش، وظهرت منة في الصور بصحبة أحمد زاهر، ومايا نصري، ونضال الشافعي، وأحمد التهامي، وإيهاب فهمي.

جدير بالذكر أن الفيلم تدور أحداثه في إطار من الإثارة والأكشن، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.