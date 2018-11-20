نجل أحمد ماهر يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده

طمأن الفنان محمد أحمد ماهر الجمهور على الحالة الصحية لوالده؛ حيث كان الفنان أحمد ماهر أجرى عملية جراحية بالمعدة بعد تعرضه لألم مفاجئ بها، ونقل بعدها لأحد مستشفيات المهندسين بعد تعرضه لهذه الوعكة الصحية.

من جانبه أكد نجل أحمد ماهر أن حالة والدة الصحية مستقرة عن البداية، وبات في التحسن ولكن لم يقرر الأطباء بعدُ موعدَ خروجه من المستشفى لحين التعافي الكامل؛ حتى لا تحدث أي مضاعفات غير مرغوب فيها نتيجة الاستعجال.

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جدير بالذكر أن الفنان أحمد ماهر قدم عدداً كبيراً من الأعمال الدرامية والسينمائية المميزة خلال مشواره الفني، وكانت آخر أعمال الفنان أحمد ماهر التي قدمها هي مسلسل «السلطان والشاه»، الذي شارك في بطولته كل من سامر المصري، محمد رياض، صفاء سلطان، مادلين طبر، ياسر فرج، وميسون أبو أسعد. كما شارك في بطولة المسلسل الإذاعي «الليث ابن سعد»، وشاركه البطولة صبحي خليل، مديحة حمدي، وطارق الدسوقي.

كما شارك الفنان أحمد ماهر بتقديم حفل عيد الأم الذي أقامه قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية على خشبة مسرح البالون، وقدم ماهر التكريم لمجموعة من الفنانات على رأسهن القديرة سميرة عبدالعزيز ومديحة حمدي، وسيدة السيرك فاتن الحلو والناقدة الفنية وفاء كمال.