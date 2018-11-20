هكذا رد نجيب ساويرس على دعوته لدخول الاسلام!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 06:47 مساءً -

نجيب ساويرس

رد الملياردير المصري نجيب ساويرس على تغريدة من احد متابعيه على موقع تويتر دعاه فيها الى دخول الاسلام ونطق الشهادتين.

وكتب متابع لساويرس تعريدة قال فيها: “يا ساويرس أدعوك للدخول في الإسلام تكون بكدا كسبت الدنيا وكسبت الآخرة وكسبت المسيح ومحمدا عليهما الصلاة والسلام أما لو فضلت كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم هتكون كسبت المليارات في الدنيا لكن خسرت الآخرة قل( أشهد أن لا إله الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبدالله ورسوله)”.

ولم يتردد ساويرس في الرد على هذه الدعوة بالقول: “انا سعيد بدينى كما انت سعيد بدينك … فى النهاية محدش إختار دينه و الله واحد للكل و لو شاء ربك لوحد الأديان !”.

كما رد ساويرس على تغريدة اخرى حول الاقتناع بالدين قال فيها: “٩٠٪ من المسألة ان الواحد اتولد بدينه واتعود عليه و قليليون يتبحروا فى الاديان و يغيروا دينهم …و الإنسان مخير و مش مسير …لكن صعب الواحد يغير دينه اللى نشأ عليه ….بيعتبر ان دى نوع ما إرادة ربنا و الله أعلم ..فأنا مش متبحر فى الأديان”.

يذكر ان نجيب ساويرس ناشط على موقع تويتر ويتفاعل بشكل كبير مع متابعيه.