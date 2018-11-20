ماندي مور تدخل القفص الذهبي بفستان زهري… وحبيبها السابق من بين المدعوين

متابعة الخليج 365: تزوّجت الممثلة والفنانة الأميركية ماندي مور (34 عاماً) من المغني الأميركي تايلور غولدسميث في مدينة لوس أنجلوس نهاية الأسبوع الفائت.

وكشفت ماندي مور الخبر السعيد من خلال صورةٍ نشرتها عبر تطبيق انستغرام من يوم زفافها ظهرت فيها بالفستان برفقة زوجها وعلّقت عليها كاتبة “11-18-18”.

وشارك عدد من زملاء ماندي مور في الحفل منهم الممثل ميلو فينتميليا، الممثلة كريسي ميتز والممثل ستيرلينغ ك. براون، بالإضافة إلى حبيبها السابق الممثل يلمر فالديراما الذي لا تزال تربطه علاقة صداقة متينة مع العروس.

وارتدت ماندي مور فستاناً مميّزاً من دار الأزياء الأميركية Rodarte صُمّم خصيصاً لها وتميّز بلونه الزهري الفاتح.

وكانت ماندي مور قد صرّحت سابقاً لموقع CNN بالقول إنّها لا ترغب في حفل زفاف تقليدي بل تريد حفلاً يُعبّر عن حبّها لعريسها وعن الحياة التي سيتشاركانها سويا.

يُذكر أنّ ماندي مور كانت مزوّجة سابقاً من المغني راين آدامز لكنهما تطلقا في العام 2016.