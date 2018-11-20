بعدما قدّم لها خاتماً بمليوني دولار… باريس هيلتون تنفصل عن خطيبها كريس زيلكا

متابعة الخليج 365: ضجّ العالم في كانون الثاني الماضي بخبر خطوبة النجمة الأميركية باريس هيلتون بحبيبها كريس زيلكا، بخاصةٍ بعد نشرها لصور خاتم الخطوبة الذي قدّمه لها. لكن يبدو أنّ خطوبتهما اليوم قد انتهت بعد علاقة حبّ دامت سنتين.

وفي التفاصيل، نقل موقع E! News عن مصادر الحبيبين أنّ باريس هيلتون فسخت خطوبتها بكريس قبل أسابيع حين اكتشفت أنّه ليس الشخص الملائم لها. وذكر المصدر أنّ باريس تتمنّى أن تظل علاقة الصداقة بينها وبين حبيبها السابق.

وذكر موقع Just Jared بدوره أنّ وريثة سلسلة فنادق هيلتون العالمية تريد التركيز على ماركتها الخاصة في حين أنّ كريس سيعود إلى التمثيل والفن.

وكان كريس قد طلب يدّ باريس للزواج خلال رحلة تزلّج في كانون الثاني الفائت لكنّهما قرّرا تأجيل الزفاف إلى شهر آب الفائت في حينها. و قدّم كريس لباريس خاتم خطوبة ثمنه مليوني دولار.