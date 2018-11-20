دريد لحام يُبكي أمل عرفة وروّاد الإنترنت بحديثه عن سوريا: “أنا صرمايتو!”

متابعة الخليج 365: تحوّل حديث الممثل السوري القدير دريد لحام عن وطنه سوريا في الساعات الماضية إلى الفيديو الأكثر تداولاً بين روّاد مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي التفاصيل، فقد ظهرت الممثلة السورية أمل عرفة وهي تذرف الدموع أثناء الإستماع إلى ضيفها دريد لحام وهو يقول باكياً: “لو وطني غلطان أنا معه، إذا بردان أنا تيابه، إذا ختيار أنا عكازته، إذا حفيان أنا صرمايته، لأنه سيدي وتاج راسي”.

وأعرب دريد لحام عن حبّه لبلده سوريا مُستشهداً بمقولة للأديبة السورية غادة السمان “لا تحاول أن تأخذ شجرتك معك إلى الغربة كي تحظى بظلها، لأن الأشجار لا تهاجر”.