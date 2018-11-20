شاكيرا توجه رسالة إلى قادة العالم في اليوم العالمي للطفل

متابعة الخليج 365: احتفلت النجمة الكولومبية الشهيرة شاكيرا باليوم العالمي للطفل على طريقتها الخاصة.

ونشرت شاكيرا عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعها بمجموعة من الأطفال ووجهت بتعليقها عليها رسالة إلى قادة العالم فكتبت: “اليوم هو يوم الطفل العالمي، أكثر من 260 مليون طفل وشاب خارج المدرسة على مستوى العالم.. يرجى توقيع عريضة اليونيسف التي تدعو قادة العالم لتحسين التعليم لكل طفل، معًا.. يمكننا تغيير هذا الأمر”.

الجدير ذكره أن آخر أعمال شاكيرا الغنائية، كان كليب Nada الذي حقق 10 ملايين مشاهدة في فترة لا تتعدَ الأسبوعين على إطلاقه عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.