ملكة غطاس مع التعميم الذي اصدره الوزير ملحم رياشي

في حديث مع ”ملكة غطاس” المتخصصة في عالم مسرحيات الاطفال وبطلة اهم الاعمال الهادفة للطفل وبعد التصريح الذي ادلى به معالي وزير الاعلام السيد ملحم رياشي، قالت “غطاس” انها مع هذا القرار لأن برامج الاطفال التي ستبث عبر الشاشة الصغيرة يكون عليها مراقبة وفي مضمونها توعية خاصة للاطفال بعيدا عن مخاطر الانترنت وهي مع مبادرة الاهل ايضا لمتابعة هذه البرامج لكي يتعوّد اطفالنا على مجتمعنا الشرقي وتقاليده .

اشارت “ملكة” الى انها وبرفقة شقيقها المخرج طوني غطاس بصدد التحضير لبرنامج توعية خاص للاطفال وهو موّجه للعائلة ايضا وهو سيكون جديد من ناحية التقنيات والشخصيات الموجودة داخل العمل.

وكان “الرياشي” قد أصدر تعميماً لكافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة الالتزام بدفتر الشروط لجهة تخصيص برامج تثقيفية وتوجيهية للأطفال.