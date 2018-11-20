أمل حجازي تطرح أنشودة جديدة بمناسبة المولد النبوي الشريف

أهدت الفنانة أمل حجازي الجمهور أنشودتها الدينية الجديدة “يوم مولدك محمد …طلع البدر علينا” وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

الانشودة كلمات مصطفى حسن، الحان مصطفى شكري وتوزيع موسيقي حسام الصعبي. وقد طرحتها امل على كافة المنصات الاجتماعية على مواقع التواصل.

وكانت أمل قد طرحت أولى أغانيها الدينية بعد قرارها ارتداء الحجاب في عام 2017 حيث اطلقت حينها انشودة “السلام عليك ياسيد الخلق” بمناسبة مولد النبوى الشريف ايضاً.

وأوضحت “حجازي” حينها أن قرار الحجاب لم يأخذ منها وقتًا، وأنه الهداية التي يرسلها الله للشخص المؤمن، مضيفة أن القرار كان سهلا بالنسبة لها، وأنها استغرقت 10 دقائق فقط في التفكير به.