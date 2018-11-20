يسرا تهنئ حسن حسني بتكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي

قامت الفنانة يسرا بالأتصال بالفنان حسن حسني وذذلك لتهنئته على تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي وحسن حسني قدم مجموعة من الأعمال المهمة في السينما والتليفزيون من أهم أفلامه كلم ماما ، اللمبي ، الناظر ، عبود على الحدود ، وفي التليفزيون قدم مجموعة من الأعمال القيمه وقام بأداء كل الأدوار وأجتمع في الفنانة يسرا في أكثر من عمل درامي منها مسلسلات رأفت الهجان ومسلسل أين قلبي