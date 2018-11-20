شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها.. لبنى عبد العزيز تحكى كواليس رفضها فيلم "خلى بالك من زوزو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصادف اليوم عيد ميلاد عروس النيل الفنانة لبنى عبدالعزيز التى قدمت فى السينما تاريخا كبيرا وما زالت أعمالها والأدوار التى قدمتها خالدة حتى الآن فى ذاكرة جمهورها .

لبنى حكت لـ"الخليج 365"، كواليس رفضها لفيلم "خلى بالك من زوزو" الذى قدمته السندريلا سعاد حسنى واعتذرت عنه لبنى قائلة : المخرج حسن الإمام عرض عليّ هذا العمل حيث كان اسمه "بنت العَلمة" ثم بعد ذلك تحول اسمه إلى "خلي بالك من زوزو"، وكان الإمام يقول لي بعد ماقدمت أدوار الشحاته والخدامة لازم تكوني بنت علمة عشان ألونك، ولكن الحمد لله أني لم أشارك في هذا العمل حيث كان هدفى فى هذا الوقت أن أكون لبنى عبد العزيز ولذا أكره كلمة نجمة أو جميلة".

لبنى شاركت فى بطولة فيلم "الوسادة الخالية" مع الراحل العندليب عبدالحليم حافظ حيث جمعها موقف كوميدى أثناء تصوير العمل فعندما قام العندليب بتوصيلها إلى بيتها مع المخرج صلاح أبو سيف وقال لها إن الملوخية تباع في زجاجات، وتتوافر في الصيدليات الأمر الذى جعلها تذهب وتسـأل عن ذلك مما جعل الصيدلى يستغرب من سؤالها وأفهمها أنها لاتباع في الصيدليات وعندما عادت إلى منزلها أخبرت والدتها بما حدث وقالت لها " بيضحك عليك ومتصدقيش أي حد يقولك حاجة".

وأضافت أنها واقفت على هذا الفيلم بعد اقتناع والدها بالتمثيل مع العندليب في عام 1957 وكانت قصة حب سميحة وصلاح قصة من كلاسيكيات الأفلام الغنائية الرومانسية مشيرة أنها كانت تسمع ان عبد الحليم مطرب جديد ومعروف لكنها لم تكن تتصور بأنه بهذه الشهرة وأنه فتى الشاشة الجديد ومحبوب الفتيات .