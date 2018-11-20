شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور 10 شهور.. شوف تعليق باريس هيلتون على فسخ خطوبتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد 10 أشهر من إعلان خطبتهما، لغت النجمة باريس هيلتون والممثل وعارض الأزياء كريس زيلكا حفل زفافهما وفسخا الخطوبة فى واقعة آثارت تساؤلات وتخمينات العديد على مواقع التواصل الإجتماعى وأشهر الصحف العالمية بعدما نشر خبر الانفصال موقع "JustJared" صباح أمس نقلاً عن أحد المصادر المقربة للنجمين.

وأضاف المصدر، أن علاقتهما تدهورت بعدما كانا معاً لمدة وصلت إلى عامين"، وأن باريس ستركز على علامتها التجارية ومجال العطور فى حين سيعود كريس إلى التمثيل والفن.



باريس هسلتو وكريس زيلكا

وعلقت باريس لأول مرة على هذا الانفصال عبر صفحتها على الإنستجرام، حيث ظهرت النجمة بلوك جديد على غرار الممثلة العالمية الشهيرة مارلين مونرو، مواسية نفسها قائلة :"هذه المقولة لمارلين مونرو هى المفضلة لدى والتى تقول فيها: أؤمن أن كل شئ يحدث لسبب ما، الناس تتغير حتى تتعلم أن تتركهم، تسوء الأمور حتى تتعلم أن تقدرها عندما تكون صحيحة، تصدق الأكاذيب حتى تتعلم فى النهاية ألا تثق بأحد سوى نفسك، وأحياناً تنهار الأشياء الجيدة حتى تتجمع الأشياء الأفضل منها".

بينما أفاد موقع TMZ وفقاً للقانون فى ولاية كاليفورنيا، أنه يجب أن تعيد باريس هيلتون خاتم خطبتها الذى بلغ ثمنه 2 مليون دولار إلى كريس، حيث ينص القانون أنه فى حالة إذا تم فسخ الخطبة عن طريق المرأة، تعيد للرجل خاتم الخطوبة، وكان كريس تقدم لخطبتها فى مدينة آسبن بكولورادو، وأهداها خاتم من الألماس يزن 20 قيراطاً.



كريس يتقدم لخطبة باريس فى اوائل هذا العام

وعلقت باريس لأول مرة على هذا الانفصال عبر صفحتها على الانستجرام، حيث ظهرت النجمة بلوك جديد على غرار الممثلة العالمية الشهيرة مارلين مونرو، مواسية نفسها قائلة :" أن هذه المقولة لمارلين مونرو هى المفضلة لدى والتى تقول فيها: أؤمن أن كل شئ يحدث لسبب ما، الناس تتغير حتى تتعلم أن تتركهم، تسوء الأمور حتى تتعلم أن تقدرها عندما تكون صحيحة، تصدق الأكاذيب حتى تتعلم فى النهاية ألا تثق بأحد سوى نفسك، وأحياناً تنهار الأشياء الجيدة حتى تتجمع الأشياء الأفضل منها".