شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم الطفل.. تعرف على أبرز 10 نجوم بدأوا الحياة الفنية فى سن الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليوم 20 نوفمبر، هو يوم الطفل العالمى، وهو اليوم الذي يحتفل فيه بالأطفال فى تواريخ تقويمية مختلفة فى مختلف دول العالم، هذا اليوم الذى يذكرنا بالكثير من الأمور العالقة فى أذهاننا ولا يمكن ان ينساها أحد، لذا نقدم لكم اليوم، أبرز 10 فنانين بدأوا مشوارهم الفنى منذ الطفولة من خلال ظهورهم فى أحد الأعمال الفنية، ولعل كان أبرزهم النجم كريم عبد العزيز، تامر حسنى ومحمد إمام والنجمة هند صبرى.



النجوم اثناء الطفولة

كريم عبد العزيز فى المشبوه

ظهر النجم كريم عبد العزيز لأول مرة فى حياته وهو طفل خلال تجسيده لدور "الطفل على" نجل الزعيم عادل إمام والسندريلا سعاد حسنى فى فيلم المشبوه، "المشبوه" هو فيلم مصرى بطولة كل من النجم عادل إمام، فاروق الفيشاوي، سعيد صالح وسعاد حسنى ومن إخراج سمير سيف، وهو من إنتاج سنه 1981.



كريم عبد العزيز فى المشبوه



كريم عبد العزيز فى المشبوه

هند صبرى فى "صمت القصور"

شاركت النجمة هند صبرى فى الفيلم الشهير "صمت القصور" عام 1994 من خلال تجسيدها لدور طفلة، غنت خلال الفيلم أغنية "غنى لى شوى شوى" التى غنتها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، والفيلم كان من تأليف وإخراج المخرجة التونسية الكبيرة مفيدة التلاتلى وسيناريو وحوار نورى بوزيد، وشارك فى بطولته هند صبرى وناجية أروجى وآمال حيدبلى وهشام رستم وفاطمة بن سعيدان وغالية لاكرواه، والفيلم كان يسلط الضوء على الخادمة (عالية) صاحبة الــ 25 عاماً، والتى لم تعد تتحمل عناء الغناء فى الأفراح، وكذلك حياتها مع (لطفى) الذى يرفض الزواج بها ويجبرها على إجهاض نفسها بعد حملها منه طفلاً فى أحشائها، مما يجعلها تفكر فى عودتها كخادمة فى القصر من جديد، خاصة بعد وفاة الأمير.



هند صبرى فى الطفولة

محمد إمام فى "حنفى الابهة"

كما ظهر النجم محمد إمام فى أول عمل سينمائى له فى حياته، إلى جانب والده الزعيم عادل إمام فى فيلم "حنفى الأبهة"، وتدور أحداث الفيلم حول حنفي الأبهة الذي يقوم بسرقة محل مجوهرات مع شركائه الثلاثة، خيري و رشاد و بدوي، ويستحوذ على الحقيبة المسروقة، ويخفيها لدى أخيه أحمد، قبل القبض عليهم يتمكن شركاؤه الثلاثة من الهرب و يخطفون دعاء زوجة أحمد حتى يستعيدوا الحقيبة. الفيلم بطولة كل من الزعيم عادل إمام، فاروق الفيشاوى، هدى رمزى ورجاء الجداوى.



محمد امام فى حنفى الابهة

تامر حسنى

كما يعد ظهور النجم تامر حسنى الأول كان فى الفيلم القصير "خط النهاية" عام 1990، حيث ظهر لأول مرة وهو فى سنه ال 12 عام، "خط النهاية" هو فيلم من إخراج الاعلامي عمرو الليثى، وتمثيل تامر حسني، صبري فواز ونشوى مصطفى.



تامر حسنى

صابرين

دخلت النجمة صابرين عالم الفن فى عمر صغير جداً، حيث مثلت لأول مرة وهى فى سن ال 4 من عمرها، وذلك من خلال أدوار صغيرة فى فى فيلم "حب أحلى من الحب" مع النجم محمود ياسين ونجلاء فتحى، وفيلم "سواق التاكسى" مع الزعيم عادل إمام وصفاء ابو السعود.



صابرين فى الطفولة

الطفلة فيروز

كان أول عمل للطفلة فيروز بسن السابعة من عمرها، فى فيلمها الأول "ياسمين في عام 1950"، حيث قدمت من بعد فيلم ياسمين، العديد من الأعمال الأخرى حتى عام 1959، وحينها توقفت عن العمل الفني بعدما قدمت فيلم "بفكر في اللي ناسيني" لتترك التمثيل حتى وفاتها.



الطفلة فيروز

أحمد فرحات

الطفل المعجزة "أحمد فرحات" هذا الفنان الصغير الذي متعنا بخفة ظله في العديد من الأفلام القديمة التي ظلت خالدة في تاريخ السينما المصرية، حيث أنه من أصغر الممثلين في زمن الفن الجميل والذي لا يمكن أن ينسى له الجمهور العديد من الأفلام المميزة والتي نذكر منها "شارع الحب" و"غرام في السير" و"اشاعة حب" و"سر طاقية الاخفاء" وغيرهم من الأفلام.



احمد فرحات

ملك قورة فى غاوى حب

كما ظهرت الفنانة الشابة ملك قورة، فى أول مرة مع النجم محمد فؤاد، خلال فيلم "غاوى حب" عام 2005، الفيلم من بطولة كل من محمد فؤاد وخالد الصاوي ورامز جلال.



ملك قورة فى طفولتها

دنيا عبد العزيز

بدأت دنيا عبد العزيز مشوارها الفني منذ أن كانت طفلة عندما كانت تعيش في الكويت، وفي إحدى زيارات الممثلة دلال عبد العزيز لوالدتها، عرضت عليها القيام بأداء دور صغير في فيلم "صراع الزوجات" للمخرجة نعمات رشدي وكانت حينئذ طفلة في العاشرة من عمرها، وعندما جاءت العائلة إلى القاهرة قامت دنيا بأداء تمثيلي رائع لطفلة في سنها سرعان ما التقط هذه الموهبة ممدوح الليثى وعرض على دنيا أداء دور في فيلم "أحوال شخصية" للمخرج شفيق شامية، ثم "الجراج" حيث قامت بأداء دور ابنة الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي.



دنيا عبد العزيز

بوسى أثناء الطفولة

ومن أبرز الأطفال الذين تحولوا إلى نجوم، الفنانة المصرية بوسي، التي قدّمت أولى أدوارها في فيلم "الليالي الدافئة" بشخصية الطفلة هدى، أمام العمالقة عماد حمدي وصباح، وغنّت لها الشحرورة في الفيلم "دي حبيبة أمها"، في وقت لاحق شاركت في مسرحيات الأطفال.