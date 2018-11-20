زين مالك يعلن تركه للدين الإسلامي

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلن المطرب والمغني البريطاني، والايراني الأصل زين مالك، البالغ من العمر 25 عاما، أنه ليس مسلما، حيث قال خلال حواره الأخير مع مجلة “فوج”، الفرنسية: لا أعتبر نفسى مسلما، ولا أؤمن بالعذاب والنار.

النجم العالمي والعضو السابق في فريق وان دايركشن، أمتنع أيضا عن ممارسة الصلوات الخمس اليومية، وأكد أنه لا يعتقد أنك بحاجة إلى تناول لحم معين، وليس بحاجة لقراءة صلاة بلغة معينة 5 مرات فى اليوم.

وأحدثت تصريحات زين مالك حالة كبيرة من الجدل، في الأوساط الفنية العالمية.

وولد زين جواد مالك يوم 12 يناير عام 1993 في “يور كشاير” غرب إنجلترا لأسرة من أب باكستانى ياسر جواد مالك، وأم إيرلندية الأصل “تريشا مالك”، وله ثلاث شقيقات هن دنيا وأليها وصفاء، وكانت بداية ظهورة خلال مسيرته الغنائية، من خلال برنامج اكتشاف المواهب “ذا اكس فاكتور” وتم استبعاده منه، ولم يصل إلى النهائيات.

وكان النجم العالمي قد انضم إلى فرقة “ون دايركشن” الغنائية، وانفصل عنها يوم 25 مارس 2015، وبعد انفصاله أصدر أغنيته الفردية “حديث الوسادة” فى يناير 2016.

والجدير بالذكر أن زين مالك تربطه علاقة حب مع عارضة الأزياء الشهيرة جي جى حديد، حيث انفصلا لفترة ثم تم الإعلان عن عودتهم مرة أخرى، يعرف عن زين مالك حبه للرسم على الحائط والوشم، كما يعرف عنه أيضا الخوف من المياه لذلك لا يعرف السباحة.