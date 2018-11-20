صور ترصد مراحل صداقة منى زكي وياسمين عبدالعزيز على مدار السنين.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز على تهنئة صديقتها الفنانة منى زكي بعيد ميلادها، الذي يوافق يوم 18 نوفمبر.

ياسمين نشرت مجموعة صور تجمعها بمنى، على خاصية “ستوري” على موقع “انستجرام”، والتي رصدت مراحل صداقتهما التي استمرت لسنوات طويلة، منذ تقديمهما سويا مسرحية “كده أوكيه” وحتى الآن.

الصور كانت من مراحل زمنية مختلفة، والتي كشفت قوة العلاقة التي تربط منى وياسمين، وأرفقت ياسمين الصور برسالة وجهتها لمنى، قالت فيها: “كل سنة وانتي جنبي”.

يذكر أن علاقة الصداقة بين منى وياسمين قد بدأت منذ ما يقرب من 15 عام، وذلك منذ تقديمهما مسرحية “كده أوكيه” عام 2003 وحتى الآن، ودائما ما يظهران سويا في المناسبات الفنية والشخصية المختلفة.

وكانت الفنانة منى زكي وزوجها الفنان أحمد حلمي قد تلقا الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورهما بعيد ميلادهما، والذي يوافق نفس اليوم ولكن سنة الميلاد مختلفة.

فمنى زكي من مواليد 18 نوفمبر عام 1977، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 41 عاما، فيما ولد أحمد حلمي في 18 نوفمبر عام 1969، أي أنه يبلغ من العمر 49 عام.