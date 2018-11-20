الكباب تتسبب في إيقاف 5 جنود من طاقم حراسة الملكة إليزابيث

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تم إيقاف 5 جنود بريطانيين مكلفين بحماية الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، بعد أن رصدتهم الكاميرا وهم يشاركون في شجار أمام محل للكباب، قرب قلعة وندسور.

ووفقا لشبكة “سكاي نيوز” نقلا عن صحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد ذكر مصدر لها، أن وقت وقوع الشجار تزامن مع إقامة الملكة في قلعة وندسور، وذلك في حدود الواحدة والنصف من صباح الجمعة.

المصدر أضاف، إن الجنود التابعين لفرقة “كولد ستريم غارد” كانوا في حالة سكر بعدما دخلوا في شجار بجانب محل للكباب، في طريق عودتهم إلى ثكناتهم.. كما أنهم شاركوا في شجار ضم على الأقل 8 أشخاص لأسباب لا تزال مجهولة.

شهود عيان لم يتمكنوا من معرفة سبب الخلاف الذي نشب بين الأشخاص، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن السبب كان “إساءة المعاملة”.

سام الحسن البالغ من العمر 40 عاما، وهو صاحب محل الكباب قال في تصريحات له: إن 6 شباب وشابات كانوا يتناولون الطعام، قبل أن يقف أمامهم رجل ويبدأ في الصراخ والشتم، مضيفا: فجأة خرج الجميع إلى الخارج وانخرط عدد من الناس في العراك.

المصدر أكد على إيقاف 5 جنود بعد حادث في وندسور، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إجراء تحقيق في الحادث.

يشار إلى أن جنود “كولد ستريم غارد”، أقدم فريق في الجيش البريطاني، يتم تكليفهم بحماية الملكة.