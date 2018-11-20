كيت ميدلتون تحصل على رسائل تعود للحرب العالمية الأولى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اطلعت كيت ميدلتون، زوجة الأمير البريطاني ويليام، حفيد الملكة إليزابيث الثانية، على رسائل ووثائق مؤثرة ترتبط بثلاثة من أقاربها الذين حاربوا وقتلوا خلال الحرب العالمية الأولى.

فرانسيس مارتينو لوبتون، جد الجد الأكبر لكيت ميدلتون، كان له خمسة أبناء قُتل ثلاثة منهم في الحرب هم فرانسيس وموريس وليونيل.

ووفقا لوكالة أنباء “رويترز” فإنه قبل حلول الذكرى المئة لنهاية الصراع، جرى إطلاع كيت على وثائق في أرشيف المتحف الحربي الإمبراطوري، بينها رسائل أرسلوها إلى الوطن وخطاب تعازي أرسل نيابة عن الملك جورج الخامس من أمين المخصصات الملكية بقصر بكنجهام.

الرسالة جاء فيها: يدرك الملك أن هذا ثالث ابن تضحي به في سبيل قضية وطنك، ويثق أنك قد تمنح القوة والسلوان في هذا الحزن الجديد الذي كتب عليك أن تتحمله.

كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، جرى إطلاعها أيضا على بطاقة تسجيل جدتها الكبرى أوليف، شقيقة الإخوة الثلاثة الذين قتلوا في الحرب، كممرضة في فرقة المساعدة التطوعية.