كارمن سليمان تتغزل في زوجها بمناسبة زواجهما الثاني.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية كارمن سليمان، نجمة برنامج «Arab Idol»، بعيد زواجها الثاني من الملحن مصطفى جاد.

كارمن سليمان، نشرت صورة تجمعها بزوجها، عبر صفحتها بموقع «إنستجرام»، قائلة: «رسميًا سنتين جواز، كل سنة وأنت حبيبي، وكل سنة وأنت كل حاجة حلوة في حياتي ودايما معايا وفي ضهري، وأبو أحلى ابن في حياتنا».

وأضافت: «مصطفى ربنا يخليك لينا، ويحققلك كل حاجة نفسك فيها، بحبك».

في الوقت نفسه نشر مصطفى جاد، صورة لهما عبر صفحته بموقع «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: «ربنا يخليكي لينا أنا و زين و دايمًا يارب أشوفك أنجح و أسعد حد في الكورة الأرضية و المجموعة الشمسية».

وحصدت تغريدته العديد من التعليقات التي تمنت لهما السعادة دائمًا برفقة ابنهما زين والذي رزق به قبل شهور.

يذكر أن كارمن سليمان، طرحت مؤخرًا كليب «بنحب الحياة»، وذلك ضمن حملة توعوية عن مرض القولون التقرحي المعروف باسم «الكرون».

كما شاركت في أغنية جماعية لمؤتمر شباب العالم الدولي، في دورته الثانية والتي أقيمت مطلع نوفمبر، في شرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.