سلوى محمد علي: نشأت في منطقة شعبية ومازلت أركب الميكروباص

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية سلوى محمد علي، عن سبب صدمتها من المناطق الشعبية، والتي نشأت فيها طوال فترة شبابها.

سلوى محمد علي، قالت خلال لقائها في برنامج «معكم منى الشاذلي»، والمذاع عبر الفضائية cbc: «إنها صدمت قبل سنوات بتبدل أحوال المناطق الشعبية، أثناء زيارتها لمنطقة الأباجية رغم أنها تربت في منطقة شعبية وتحديدًا في القلعة».

وأضافت: «أنها كانت على وشك أن تدخل تصوير فيلم “فتاة المصنع”، وكان لديها اعتقاد بأن جرابها يختزن الكثير عن الحياة في منطقة شعبية، ولن تواجه أي صعوبة في تجسيد شخصية شعبية أو تعيش في حي شعبي، لكنها صدمت بالتغيرات التي جدت على كل ما يتعلق بالمرأة في هذه الأحياء، واكتشفت أن معلوماتها أصبحت تاريخية».

وأوضحت أن الناس اختلفت تمامًا في المشية والحركات وطريقة الكلام كما اختلفت طريقة لبس السيدات وأصبحن أكثر اهتمامًا بأنفسهن وطرق وضع أدوات التجميل.

وكشفت الفنانة المصرية، سر استخدامها الميكروباص في المواصلات بكثرة مؤكدة أن ذلك لرغبتها في البقاء على اتصال بأنماط حياة بعدت عنها عندما انتقلت للسكن في حي جديد.

كما أوضحت أنها أثناء عيشها في المنطقة الشعبية كانت هي الفتاة الوحيدة التي كانت تمتلك سيارة ولديها رخصة قيادة، ولذلك كان سكان الحي يقصدونها لنقل زوجتهم إلى المستشفى للولادة وفي إحدى المرات كانت السيدة تدعى ميرفت زوجها علاء وتناديه بعيلاء، وهما الأسمان الذي اقترحته على المخرج «جاءنا البيان التالي» ووافق المخرج.