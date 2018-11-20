صور.. أول ظهور إعلامي لحلا شيحة بعد خلعها الحجاب.. وتكشف تفاصيل حياتها مع أبنائها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية حلا شيحة، للمرة الأولى عن حياتها لخاصة وزوجها الكندي وأولادها منه في أول لقاء إعلامي لها بعد عودتها من الاعتزال وخلعها للحجاب.

حلا شيحة، قالت خلال لقائها في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc: «إنها أم لأربعة أبناء، الكبرى ابنتها هلا ثم خديجة وأحمد والصغرى عائشة، التي تبلغ من العمر 3 سنوات».

وأضافت: «أنا أم لذيذة لكن صعبة، ولا أحب وضع وإملاء الكثير من القواعد على أبنائي لكن في نفس الوقت يمكن أن أتعصب عليهم ويعلو صوتي وأجبرهم على الصعود إلى حجراتهم، فهم يعرفون أنني في عصبيتي لا أرى أمامي لذلك يحاولون تجنب ذلك، وإلا فإنني أقذفهم بأي شيء يكون بجانبي».

وعن مسئوليتها كأم أكدت حلا أنها تفعل كل شيء في البيت لدرجة أنها طلت البيت في إحدى المرات، وأنها تقوم بكل واجباتها مثل أي أم مصرية مثل الغسيل والطبخ وغيرها من الأشياء وأنها علمت أبناءها كيفية ترتيب حجراتهم وملابسهم ووضعها في الخزانة، وتهتم بكل ما يخص أولادها لكنها لا تستذكر لهم دروسهم لأن التعليم في كندا يختلف عن التعليم في مصر.

وعن علاقتها بزوجها أكدت حلا أن زوجها يوسف يساعدها في كل شيء لدرجة أنه عندما يراها مجهدة أو مريضة يطبخ هو الطعام لأنه شاطر جدًا.

كما تحدثت عن حجابها قائلة: «لم أتوقع ردود الفعل بعد خلعي للحجاب، وفزعت من قسوته، و الناس تتحدث ولا تريد أن تفهم وجهة نظري، كما أنني لا أحتاج أن أشرح لأحد شيء يخصني».

وأضافت: «عندما قررت ارتداء الحجاب كنت سعيدة بذلك، و مرتاحة لأنني كنت أحتاج التقرب إلى الله بصورة معينة، وهذه الصورة التي أراحتني».

وتابعت: «عندما خلعت الحجاب لم أطلب من الناس ان ينزعوا حجابهم، وهذا شيء يخصني ولا أحتاج لشرح أسبابه».