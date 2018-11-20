بعد فوزه بجائزة المهرجان القومي للسينما.. عمرو سعد: أصلية مش مضروبة

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

حصل الفنان المصري عمرو سعد على جائزة أفضل ممثل في حفل ختام المهرجان القومي للسينما، وذلك عن دوره في فيلم “مولانا”.

الفنان المصري نشر صورة له وهو يستلم الجائزة، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعبر عن سعادته الشديدة بها، ووصفها بأنها جائزة أصلية وليست مضروبة، على حد وصفه.

سعد كتب: “امبارح كنت فخور اني أخدت جائزة المهرجان القومي للسينيما كأفضل ممثل.. أولا لأن دي الجائزة اللي أخدها زمان عادل امام واحمد ذكي ومحمود عبد العزيز ونور الشريف وغيرهم من النجوم العظيمة”.

وتابع: “وثانيا لأنها جائزة أصلي مش مضروبة زي جوائز واستفتاءات كتير موجودة حوالينا دلوقتي..الحمد لله.. دعواتكم وتشجيعكم ليا الفترة اللي جاية مهم قوي والله وهايكون اكبر جائزة”.

يذكر أن أخر أعمال عمرو سعد، كان فيلم «كارما»، وشاركه البطولة غادة عبدالرازق، و زينة، ودلال عبدالعزيز، ووفاء عامر، ومجدي كامل، وخالد الصاوي، وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.

ولم يحقق الفيلم أي نجاح رغم ضخامة انتاجه ورفع من دور العرض بعد أقل من أسبوعين لعرضه، واتهم عمرو سعد، المخرج خالد يوسف بأنه سبب فشل الفيلم وذلك لعدم تقديمه الدعاية بشكل دقيق للفيلم.