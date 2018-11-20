محمد هنيدي يتذكر نصيحة أحمد زكي الغريبة له

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
في ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد زكي، والتي توافق يوم 18 نوفمبر، تذكر الفنان المصري محمد هنيدي نصيحة غريبة وجهها له الفنان الراحل، خلال اشتراكه معه في فيلم “البطل”.
هنيدي قال: “في فيلم البطل كان فيه مشهد ماشيين بضهرنا.. فاستاذنا أحمد زكي وقف التصوير وقالي مابتمثلش ليه.. قولتله المشهد بضهري.. قالي حتى بضهرك لازم تمثل.. وبعدها مثلت فعلا بضهري زي ما طلب.. #احمد_زكي».
وفيلم “البطل” من إنتاج عام 1997، وهو من بطولة أحمد زكي ومصطفى قمر، ومحمد هنيدي، وإخراج مجدي احمد علي.
يذكر أن أحمد زكي من مواليد 18 نوفمبر عام 1949، وتوفي في 27 مارس 2005 بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، وكان لم ينتهي من استكمال باقي تصوير فيلم “حليم” الّذي كان آخر أفلامه، وتمّ عرض الفيلم بعد وفاته عام 2006.
ويعد أحمد زكي من أبرز نجوم السينما المصرية، حيث انه أثرى الفن بالكثير من الأعمال الهامة، ومنها: ” البريء”، و”الهروب”، و”أيام السادات”، و”أضحك الصورة تطلع حلوة”، و”المدمن”، و”النمر الأسود”، و”امرأة واحدة لا تكفي”، و”زوجة رجل مهم”، وغيرها.
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