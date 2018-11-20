عبير صبري تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها بحضور زوجها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

احتفلت الفنانة المصرية عبير صبري، بعيد ميلاد شقيقتها الإعلامية مروة صبري، في حفل خاص اقتصر عليهما وزوج عبير صبري المحامي أيمن البياع.

عبير صبري، نشرت صور الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «كل سنة وانتي طيبة يا مرموري، يا جميلة يا أحلى حاجة في حياتي، أختي حبيبتي كل سنة وانتِ أنجح وأسعد وأجمل واحدة في العالم».

كما نظمت لها قناة “أوربيت”، ومذيعات برنامج “قعدة ستات”، والذي تشارك في تقديمه احتفال مفاجئ بعيد ميلادها.

من ناحية أخرى تشارك عبير صبري، في بطولة عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة، منها فيلم «زنزانة 7» والذي تشارك فيه البطولة إلى جانب نضال الشافعي، واحمد زاهر، ومنة فضالي، ومايا نصري، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

كما تشارك في بطولة مسلسل «البيت الكبير2» والمقرر عرضه مطلع 2019، ويشارك في بطولته كل من، لوسي، وأحمد بدير، وسوسن بدر، ومنذر رياحنة، وريم بوشناق، وحجاج عبدالعظيم، وطارق صبري، ودنيا المصري، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز وإيمان أيوب، بالغضافة إلى ريم البارودي، ومنة فضالي، وماجد المصري، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلي.