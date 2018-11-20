أول صورة للفنان محمد فراج في الطفولة.. هل تغير كثيرا؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

استطاع الفنان الشاب المصري محمد فراج أن يثبت موهبته من خلال عدة أعمال فنية سواء في الداراما أو السينما، حتى أن النقاد أطلقوا عليه «الحرباية»، لتنوع أدواره.

الجمهور لم ير من قبل صورة لفراج من طفولته، وهي صورة نشرها الفنان عبر حسابه على موقع «أنستجرام»، وعلق عليها وكتب: «صورة لنسختي الصغيرة، سنين طويلة».

الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور محمد فراج، وقال الجمهور له إن شكله تغير كثيرا منذ الصغر إلى الآن، وهنأوه بمناسبة عيد ميلاده الـ 36، وتمنوا له التوفيق والنجاح على الصعيد الشخصي والفني.

الفنانة دنيا عبدالعزيز كانت واحدة من بين مهنئين فراج بعيد مولده، وتمنت أن تدوم صداقتهما إلى الأبد.

محمد فراج من مواليد شهر نوفمبر عام 1982، شارك في عدة أعمال فنية، وحقق من خلالها نجاحا كبيرا، ومنها في السينما: «الرهينة، هيبتا، القشاش، المصلحة، فاصل ونعود، ألف مبروك، قط وفار».

ومن أعماله في الدراما: «تحت السيطرة، عد تنازلي، الحصان الأسود، الميزان، المواطن إكس، شربات لوز، طرف تالت».