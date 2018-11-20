روجينا توجه رسالة مؤثرة لأحمد زاهر بعد إصابته في حفل تامر حسني

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وجهت الفنانة المصرية روجينا، رسالة خاصة للفنان أحمد زاهر، بعد الحادث الذي تعرض له بسبب سقوطه على المسرح في حفل الفنان تامر حسني يوم الجمعة الماضي.
روجينا، نشرت صورة لها برفقة أحمد زاهر وزوجته عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «عايز تعرف غلاوتك، طيب يا زوز أنت غالي وغالي أوي كمان، حمد لله على سلامتك يا أبو البنات، ربنا يحفظك ويخليلك سندك وحبيبة عمرك حبيبتي هدى والبنات».
وأضافت: «هنروح الجيم امتى بقى، عشان تكمل الفورمة، ادلع يا سيدي علينا إحنا موافقين ما هو أنت الزوز»، لتتلقى المئات من التعليقات تتمنى السلامة والصحة له.
وكان أحمد زاهر، قد تعرض لسقوط مفاجئ بإحدى الفتحات الموجودة على المسرح خلال تقديمه الفنان تامر حسني في الحفل الذي أقيم داخل ساحة مول كايرو فيستيفال سيتي.
من ناحية أخرى، يواصل الفنان أحمد زاهر، تصوير فيلم جديد يحمل اسم «زنزانة 7»، ويشاركه في بطولته نضال الشافعي، وعبير صبري، ومنة فضالي، ومايا نصري، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.
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