إطلالة جرئية تعرض هنا الزاهد للانتقادات.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصري هنا الزاهد، لانتقادات كثيرة بسبب إطلالتها الأخيرة والتي شاركت متابعيها بصور منها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

هنا الزاهد، ظهرت في الصور برفقة خطيبها أحمد فهمي، خلال إحدى السهرات الخاصة، واختارت لها جيب أحمر واسعة ونسقت معها توب قصير يكشف عن بطنها وكامل ظهرها، وتعد هي الإطلالة الأجرأ لهنا.

وأثارت إطلالتها العديد من الانتقادات ووصفها جمهورها بالجميلة وطالبوها بالابتعاد عن الظهور بمثل هذه الملابس، كما طالبها بعضهم بعدم الخروج بها من المنزل.

وكان من المقرر أن تحتفل هنا الزاهد، وأحمدفهمي، بزفافهما في شهر نوفمبر الجاري، ولكن أحمد كشف في تصريحات صحفيه أنه تم تأجيل الحفل بسبب انشغالهما بتصوير أعمالهما الجديدة خلال الفترة الحالية وذلك استعدادًا لرمضان المقبل، ومن المقرر أن يتم الاحتفال بزفافهما بعد رمضان.

أحمد فهمي، وهنا الزاهد، كانا قد احتفلا بخطبتهما في حفل عائلي اقتصر على عدد من النجوم وعائلتيهما، وتعد هنا هي الزوجة الثالثة في حياة “فهمي”، بعد منة حسين فهمي، وشهد رمزي.