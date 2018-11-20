ناجي اسطا يرفع شعار كامل العدد قبل حفله بيومين

بمناسبة عيد الاستقلال، يحيي النجم اللبناني ناجي اسطا حفلة فنية ضخمة في ANTIKA BAR مساء الاربعاء، الواقع في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وقبل يومين من الحفلة، اعلن “اسطا” عبر حسابه على انستغرام ان الحفلة نفذت جميع بطاقاتها، وهذا ان دلّ على شيء يدل على ثقة الجمهور اللبناني بسهرات ناجي الحماسية وحضوره المميز والمحبب على قلوب عشاق السهر.

من جهة اخرى، يستعد “اسطا” لسلسة كبيرة من الحفلات خلال الأشهر القادمة.

فبعد ان تنقل بين لبنان وقطر، يسافر ناجي الى استراليا حيث سيلتقي الجمهور في 1 ديسمبر. ثم حفلة أخرى بتاريخ 24 ديسمبر في بروكسل. وفي تاريخ 26 في هولندا، ثم في تاريخ 27 ديسمبر في السويد.

يعود ناجي من جولته الفنية الى لبنان حيث يختتم عام 2018 الناجحة على كافة المستويات بحفلين فنيين سيحييهما في الكورال بيتش وريجنسي بالاس.

حفلات ناجي ستسمر في شهر كانون الثاني/يناير حيث يسافر الى البحرين ليحيي حفلة. اما في شهر شباط/فبراير يحيي مجموعة من الحفلات في لبنان وتحديداً في صور وفي جبيل وعاليه. ثم يسافر الى دبي وابو ظبي لاحياء سلسلة من الحفلات.

آخر اصدارات ناجي أغنية “الكلمة كلمتك” (الشاعرة حياة إسبر، الملحن فضل سليمان والموزع عمر صباغ). وحققت الاغنية نجاحاً مبهراً وتصدرت المرتبة الأولى في استفتاءات الإذاعات اللبنانية.