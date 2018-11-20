خاص- بعد جنيفر لوبيز، من هي النجمة العالمية التي أُعجبت بأناقة نوال الزغبي؟

كلنا نذكر أن النجمة العالمية جنيفر لوبيز قد قامت بوضع “لايك” لصور النجمة الذهبية نوال الزغبي على إنستغرام من كليبها “يا جدع” عام 2015 والذي ارتدت فيه من تصاميم زهير مراد، وكانت صورة غلاف البومها الأخير “مش مسامحة” نشرت على صفحة “فوغ” العالميّة وليس العربية ضمن تطبيق إنستغرام، وعلّقوا أنها من اجمل صور غلاف الالبومات التي صَدرت حينها.

وها هي النجمة اللاتينيّة تاليّا المشهورة ب”ماريا ابنة الحيّ” تقوم بوضع “لايك” لصورة نوال الزغبي من اطلالتها الأخيرة على شاشة LBCI هذا الأسبوع والتي حققت زوبعة من الآراء الإيجابية المثنية على جمالها واناقتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ارتدت فيه من تصاميم دار الأزياء “لابورجوازي”، والتي بدأت بالتعامل معهم منذ أشهر، وهذا الاختيار صائب جدًا لأنه يليق باطلالاتها.

من جهة اخرى، وبعد النجاح الكبير الذي حققته مشاركة نوال الزغبي في حفل تكريم مبدعي الأعمال في لبنان Lebanese Brilliant Awards الذي نقلته محطة الـ Lbci الخميس الماضي عبر شاشتها، والأصداء الممتازة التي رافقت إطلالاتها الثلاث التي وقعتها دار Labourjoisie، سافرت نوال مباشرة إلى الولايات المتحدة الأميركية وتحديداً لاس فيغاس، لتحيي سهرة من العمر ليل السبت الماضي.

السهرة شهدت حضوراً فاق التوقعات، وكانت Sold Out قبل أيام من موعدها، فغصت قاعة فندق Bally’s Paris/ لاس فيغاس، بمحبي نوال من مختلف الجنسيات العربية، في حفل من تنظيم Stage On Fire لصاحبها متعهد الحفلات ربيع رضا.

ارتدت نوال فستاناً من تصميم La Bourjoisieوتألقت حضوراً وتفاعلاً مع الساهرين، فغنت مجموعة من أغنياتها ولبت طلبات المحبين بأداء أجمل أعمالها بين جديدها وقديمها.