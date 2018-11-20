إيمي سالم تشن هجوم حاد على الفنانة غادة عبد الرازق

القاهرة - لايف ستايل
شنت الممثلة إيمي سالم هجوم حاد على الفنانة غادة عبد الرازق واتهمتها بالفشل بعد أن قامت غادة بالإعلان أنها تتعرض لحرب من المنتج تامر مرسي، وأن هناك مخطط لعدم تواجدها في سباق الدراما الرمضاني هذا العام.
كتبت إيمي سالم من خلال حسابها على فايسبوك :" إلى الممثلة و الزميلة غادة عبد الرازق ... اولا عيب قوي اللي انت كاتباه ده.... لان الصراحة الشركة اللي انت يتشتمي فيها و تتهميها محدش فينا عارف هما شغلوكي ازاي آخر ٦ سنين .. لان حضرتك آخر أعمال نجحت لك هما سبق الإصرار و حكاية حياة... بعد كده ولا مسلسل اتشاف و لا اتباع لوحده... اللي كان متوقع انك تشكريهم لأنهم شايلينك في كل اللي بعد كده .... على الاقل تخرجي بحسن سير و سلوك " .
وأضافت :"و ما ينفعش يوم ما انهي علاقة مع حد وقف جنبي انهيها باللي حضرتك كاتباه ده ... اتمنى ان حضرتك ما تكونيش كاتبه الكلام ده و انت في كامل وعيك ... و اتمني ان ده كمان يكون تحت تأثير المهدئات و ياريت برضه تعرفى ان حضرتك مش مشروع قومي و ان الشعب ممكن يقوم بمظاهرات ضد الجيش والشرطة عشان الملايين اللي حضرتك بتاخديها.. و لا زمايلك وكلوكي تتكلمي باسمهم .. نعقل و النبي ...احنا مش ناقصين ".
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