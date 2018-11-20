شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية لفاروق جويدة ولقاء مفتوح مع طلاب معهد الفنون المسرحية..الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المعهد العالي للفنون المسرحية الشاعر الكبير فاروق جويدة في لقاء مفتوح مع طلاب المعهد في احتفالية كبيرة يتحدث فيها شاعرنا الكبير عن أهم أعماله من دواوين شعرية ومسرحيات، وكذلك مواقفه تجاه المجتمع والأجيال الشابة من الشعراء في مصر والعالم العربي، وكذلك سوف يتطرق الحديث عن المسرحيات التي كتبها للمسرح المصري منها " الخديوي " ومسرحيته الأخيرة " هولاكو " التي ستقدم علي المسرح القومي .

الاحتفالية من اخراج الاستاذ الدكتور عاصم نجاتي وسوف تشمل الاحتفالية عرضا لفيلم قصير عن أعماله وكذلك أمسية شعرية يلقيها طلاب وطالبات المعهد وتقام الاحتفالية يوم الخميس القادم ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ في السابعة مساءا علي خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية أكاديمية الفنون بالهرم.