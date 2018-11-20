شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سعر تذاكر حفلة زياد رحبانى فى التجمع الخامس يوم 30 نوفمبر كام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المقرر أن يشارك الموسيقار اللبنانى زياد الرحبانى فى حفل موسيقى يوم 30 نوفمبر الجارى على أحد المسارح فى التجمع الخامس، والحفل يأتى بعد غياب استمر 5 سنوات عن إحيائه الحفلات فى مصر، ومن المقرر أن يقدم خلاله برنامجًا حافلًا بالأعمال الغنائية والموسيقية، مختصرًا مسيرة بدأت فى مطلع السبعينيات، إذ يضم الحفل 50 عازفًا ومنشدًا.

ومن المقرر أن تبدأ الحفلة فى التاسعة والنصف من مساء يوم 30 نوفمبر، داخل مركز المنارة بالتجمع الخامس، وفيما جاءت أسعار التذاكر:

- برونز: 500 جنيه

- سيلفر: 750 جنيه

- جولد: 1000 جنيه

- بلاتينم: 1500 جنيه

وكان "الرحبانى" قد كشف مؤخرًا، عن تعاونه مع والدته الفنانة الكبيرة فيروز؛ لإنتاج أغنية جديدة، لينهى بذلك قطيعة بينهما استمرت لسنوات طويلة.