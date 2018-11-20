فيديو وصور.. أكاديمية الفنون وجمعية أبناء فنانى مصر تكرم 30 من رواد الفن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كرمت أكاديمية الفنون برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف زكى بالتعاون مع جمعية أبناء فنانى مصر برئاسة المستشار ماضى توفيق الدقن 30 من رواد الفن المصرى فى احتفالية حملت عنوان "لمسة وفاء" وبدات الاحتفالية بمقطوعات موسيقية لطلبة معهد الكونسير فتوار ثم تلاها عرض فيلم تسجيلى عن جمعية أبناء فنانى مصر استعرض صورا لعدد كبير من نجوم الفن المصرى فى السينما والمسرح والغناء.

المستشار ماضى توفيق الدقن رئيس جمعية أبناء فنانى مصر قبل لحظة التكريم قال كلمة أكد فيها أهمية تكريم الرواد الذين قدموا لمصر عطاء كبيرا وكان لهم دور مهم فى التثقيف والوعى والمتعة والترفيه.

كما أكد على سعى الجمعية فى حماية التراث والمطالبة بحق الأداء العلنى للفنانين الراحلين كما طالب بعودة عيد الفن وإعادة منح لقب فنان الشعب لكل من قدم فنا واقترب من وجدان الشعب وعبر عن همومه وأفراحه وشكر فى نهاية كلمته الدكتور أشرف زكى واللواء هشام فرج.

أما الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون فقد قال إن هذا الاحتفال والتكريم جاء فى ذكرى مهمة، وهى المولد النبوى ثم شكر أبناء هذا الجيل الذين يحافظون على تراث ابائهم واجدادهم وتحدثت ايضا الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس اكاديمية الفنانين مؤكدة على سعادتها بهذا الجمع من الحضور وقالت : الفنان لا يموت بعطائه وبما قدمه من ابداع .

وكرم فى الاحتفالية الفنان سيد درويش وتسلمها حفيده محمد حسن درويش وتسلمت عطية عادل خيرى تكريم الفنان الراحل عادل خيرى وتسلمت ايمان الكردانى حفيدة الفنان الراحل زكى رستم درع تكريمه كما كرم اسم الفنان حسين رياض وتسلمها المستشار ماضى توفيق الدقن .

وتسلم الفنان محمد التاجى درع تكريم اسم الفنان الراحل عبد الوارث عسر وتسلمت السيدة عايدة حفيد الفنان الراحل محمود المليجى درع تكريمه كما كرم اسم الفنانة علوية جميل وتسلمها المهندس يسرى كما كرم اسم المرحوم الفنان شفيق نور الدين وتسلمها ابنه نبيل نور الدين وتغيبت الفنانة هالة فاخر عن استلام تكريم والدها الفنان فاخر فاخر وكرمت الفنانة هدى سلطان وتسلمها حفيدها محمد جمال وكرم المخرج هنرى بركات وتسلمت تكريمه ابنته رندا هنرى بركات وكرم ايضا الفنان اسماعيل ياسين وتسلمت تكريمه حفيدته ساره .

كما كرم اسم الفنان محمود شكوكو وتسلمها ابنه سلطان وكرم اسم الفنان محمود مرسى وتسلمها الكاتب هشام ابوسعده وتغيب ايمن بدر الدين جمجوم عن تكريم الفنانة فيروز وتسلمت السيدة رندا يوسف تكريم الفنانة امال زايد وتسلمت ايمان احمد الحداد درع تكريم والدها الراحل احمد الحداد وتسلم عمرو حسن الصيفى تكريم والده المخرج الراحل حسن الصيفى .

كما كرم اسم المرحوم كمال حسين وتسلمتها ابنته منال كما كرم اسم الفنان فايق اسماعيل وتسلمها ابنه المخرج السينمائى اشرف فايق كما كرمت الفنانة نعيمة المصرية وتسلمتها الدكتورة ضحى منير وكرم اسم الفنان عبد الحفيظ التطاوى وتسلمها ابنه محمد كما كرم اسم الفنان صلاح قابيل وتسلمها نجله عمرو .

كرمت ايضا الفنانة خيرية احمد وتسلم تكريمها ابنها كريم وكرمت ايضا الفنانة ليلى فهمى وتسلم تكريمها ابنها ايمن فريد وتسلمت الفنانة سحر نوح تكريم والدها الفنان الكبير محمد نوح وكرم اسم الفنانة عصمت رأفت وتسلم تكريمها ابنتها مايا عفيفى وكرم ايضا اسم الفنان خالد صالح وتسلمها نجله احمد .

وفى نهاية التكريمات كرمت جمعية ابناء فنانى مصر للثقافة والفنون الدكتور اشرف زكى رئيس الاكاديمية ومنحته درع الجمعية كما كرم طلاب المعهد العالى لقسم الديكور ومنهم الطالبة ندى يسرى والطالبة منة محمد والطالبة ناردين عماد والطالبة روضة مرجان والطالبة اسراء عزت والطالب معتز نور والطالب جون فوزى والطالب سيف شعراوى والطالبة امنية اسماء .