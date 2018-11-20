رانيا فريد شوقي تبدأ تصوير الجزء الثاني مِن "أبوالعروسة"

أكدت الفنانة رانيا فريد شوقي، على أن مسلسل "أبوالعروسة" من المسلسلات الاجتماعية الهادفة، موضحة أنها بالفعل بدأت تصوير الجزء الثاني من العمل، مشيرة إلى أن شخصيتها في الجزء الثاني ستشهد تطورا ملحوظا وبخاصة بعد أن اكتشفت حبّها لزوجها.

قالت رانيا فريد شوقي، خلال تصريح خاص له إلى " لايف ستايل"، إن من أسباب نجاح العمل أنه يلقي الضوء على الطبقة المتوسطة والمشاكل التي تقابلها في تربية أبنائها، موضحة أنه أيضا يلقي الضوء على المشاكل الحياتية للطبقة الغنية.

وأضافت رانيا أنه يعدّ أول مسلسل يضع المشاكل ويحلها بأسلوب عملي، وعن كواليس العمل بيّنت أن العمل به كواليس حب ومودة بين أبطال العمل مما جعله يلقى الاهتمام من قبل المشاهدين ويحقّق النجاح