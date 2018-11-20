شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها...ماذا قالت حنان مطاوع لهند صبرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة حنان مطاوع، على تهنئة صديقتها الفنانة هند صبرى بمناسبة عيد ميلادها، متمنية لها السعادة والتقدم فى حياتها الفنية والشخصية. ونشرت حنان، صورة تجمعها بهند صبرى عبر حسابها على موقع تبادل الصور "انستجرام"، قائلة: " كل سنة وانتي جميلة وموهوبة ومميزة ومتوهجة بحبك ووحشتينى قوى". وتحتفل الفنانة هند صبرى اليوم، بعيد ميلادها الـ39، حيث إنها من مواليد هذا اليوم عام 1979، و نشأت فى ولاية قبلى فى تونس، وبدأت شهرتها فى السينما منذ مشاركتها فى الفيلمين "موسم الرجال" و"صمت القصور" للمخرجة مفيدة التلاتلى، حتى لفتت نظر المخرجة المصرية إيناس الدغيدى، فدعتها إلى القاهرة وأسندت إليها دور البطولة فى فيلم "مذكرات مراهقة 2001"، والذى يحكى قصة فتاة مراهقة مصرية من خلال مذكراتها، لتبدأ هند صبرى من بعدها شهرتها الواسعة فى العالم العربى، ومن ثم لمع اسمها بتعدد مشاركاتها حتى أصبحت واحدة من أهم النجمات فى السينما المصرية.

بوست حنان مطاوع

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