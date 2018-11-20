الإحتفالات تعمّ صفحات هند صبري!

متابعة الخليج 365: غصّت مواقع التواصل الإجتماعي منذ الساعات الأولى من يوم ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر الحالي بالمعايدات التي انهالت على النجمة هند صبري بمناسبة عيد ميلادها. وملأ جمهور هند صبري صفحاتها الرسمية على مواقع الإنترنت بالتهنئات والتصاميم الخاصة إحتفالًا بهذا اليوم المميّز بالنسبة لهم. من أسرة موقع بتجـــــرد نتقدّم بأحرّ التهاني من النجمة هند صبري متمنين لها دوام النجاح السعادة والإستقرار على الصعيدين العائلي والفني.

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