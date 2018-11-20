رسالة من تشارلز الى ديانا قبل ساعات من وفاتها… وما علاقة هاري؟

متابعة الخليج 365: كشفت مجلة GALA عن رسالة كتبها الأمير تشارلز لطليقته الأميرة ديانا قبل ساعات من وفاتها، طالباً منها رأيها في أمر يتعلّق بانه الأمير هاري.

ولفتت المجلة بنسختها الفرنسية إلى أن ولي العهد البريطاني جلس خلف مكتبه في قصر بالمورال يوم السبت 30 آب من العام 1997 بعدما أمضى إجازة لمدة شهر برفقة ولديه الأميرين وليام وهاري، معرباً عن رغبته بأن يعيد الأخير عامه الدراسي بسبب مشاكل الكراهقة التي كان يعاني منها، وأراد من الأميرة أن تشاركه الرأي.

ولهذا برأ رسالته بعبارة “العزيزة ديانا”، وطلب منها أن تبدي رأيها في عدم ترفيع ابنها إلى صف دراسي أعلى مع حلول العام الدراسي المقبل، بعد أن قررا في وقت سابق أن ينتقل هاري إلى مدرسة في إلتون تماماً مثل شقيقه وليام إلا أنه رفض ذلك وعبّر عن إصراره على مواصلة دراسته في هاروو إلى جانب صديقه المفضل فان ستروبينزي، وهذا ما دفع تشارلز إلى التواصل مع طليقته مجدداً، وختم رسالته بالقول “مع كامل المودة، تشارلز”.

وكشف الموقع أنه قرأ الرسالة مجدداً قبل أن يضعها في مغلف مختوم، ولم يشكّ في أن الأميرة ستتصل به فور تلقيها إياها، إلا أنها لم تجد الوقت لذلك، إذ فاجأها الموت في فرنسا بسبب الحادث الشهير في 31 آب من العام نفسه.