“الموسيقى حريّة”، شعار أنغامي الجديد

عشيّة العيد السادس لأنغامي والذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال لبنان، إخترنا أن نحتفي بقدرة الموسيقى على تحرير القلب والفكر من كلّ ما يكبّلهما.

رمزنا الجديد يروي حكايةً بسيطة: زرّ تشغيل يبعث الحياة في قلبٍ ينبض بحرّيّة على إيقاع الموسيقى.

شعارنا يترجم وعدنا وجوهر إيماننا: “الموسيقى حرّيّة”. شعارٌ يعبّر عن المفهوم التالي: الموسيقى هي مرادفة للحرّيّة.

إنّه العالم الذي يعكس هويّة كلّ إنسان وتطلّعاته وأحلامه، ولا شيء فيه كالموسيقى يحفّز التعبير عن الذات والقدرة على الخلق والخيال والسعادة الحقيقيّة.

وتأتي الميزات الجديدة لتكمّل حملتنا وتتيح للمستخدم أن يغوص عميقًا في عالمه الموسيقيّ، وأن يتشاركه مع أصدقائه.

هو فجرٌ جديد لأنغامي… والآتي أجمل.