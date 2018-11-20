دينا سعد تطرح أغنية" محبوبي" باللهجة الخليجية عبر "يوتيوب"

طرحت الفنانة دينا سعد أغنية جديد باللهجة الخليجية تحمل أسم "محبوبي" عبر اليوتيوب وسط إقبال كبير على الأغنية من قبل الجمهور وصفته دينا بأنه شيئ يدعوا للفرح لكون الكلمات الاماراتية الأصيلة تعبّرعما يريده هذا الجمهور من تمسك بالهوية الفنية الاماراتية.

وكشفت دينا أنها في غاية السعادة لإنجازها هذا المشروع في الوقت الحالي مشيدة بتعاون و تكاتف كل أعضاء فريق العمل للنجاح الذي يضاف إلى نجاحات سابقة تميزت بها سعد.

وأضافت بأن الأغنية تعتبر رسالة للجمهور تفيد بأن ما يريده الجمهور من الفن الجميل الذي يجب أن يتوفر، لافتتاً إلى ان الكاتبة الكبيرة الكادي قامت بإنتقاء الكلمات بما يتناسب مع الذائقة الشعبية اليوم ,مشدتاً الى ان كل كلمه فيها تنتمي إلى الاصالة .

وكشفت عن فريق العمل المؤلف من الشاعرة الكادي والملحن الكويتي عبد العزيز العبكل وتوزيع خالد بريسم.

كما تطرح دينا عادةً أغنياتٍ تتميز بالرقي والحضور القوي في وجدان الجماهير، وهي تتخذ من الجرأة والرقي عنوانا في مسيرتها وقد تجسد ذلك في أغنيات سابقة نالت حصاداً فنياً آخرها أغنية "حبيب أمك".

يشار إلى أن دينا تبدع في الغناء الأوبرالي والغناء الشرقي على حد سواء حيث انها تخرجت من أكاديمية الفنون المعهد العالي للموسيقى الكلاسيكية ( الكونسير فاتوار و المعهد العالي للموسيقى العربية ) في تخصص الغناء و كانت اصغر عضو صوليست بفرقة الاوبرا بدارالأوبرا المصرية .