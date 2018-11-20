شكرا لقرائتكم خبر عن اللبنانية غنوة تشارك فى "كلبش 3" مع أمير كرارة فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الممثلة اللبنانية غنوة محمود إلى أسرة الجزء الثالث فى مسلسل "كلبش" مع النجم أمير كرارة وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تظهر غنوة فى أحداث الحلقة الأولى التى يتم تصوير مشاهدها حالياً فى العاصمة اللبنانية بيروت حيث انطلق أول مشاهد العمل فجر السبت الماضى.



الممثلة غنوة محمود

ويعد "كلبش" أول المسلسلات التى يتم البدء فى تصويرها للعرض فى شهر رمضان 2019 حيث يعد من أبرز وأضخم مسلسلات هذا العام، حيث يتم تقديم جزء ثالث منه بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزآن الأول والثانى، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من مشاهد لبنان نهاية الأسبوع الجارى وبعدها يتم التوقف لاستئناف التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى بطولة العمل.

غنوة محمود

وشاركت غنوة فى أكثر من مسلسل مصرى خلال السنوات الماضية، أبرزها الجزء الثالث من "شطرنج" مع نضال الشافعى ووفاء عامر وإخراج محمد حمدى، و"المغنى" مع محمد منير وإخراج شريف صبرى، و"الدولى" مع باسم سمرة ورانيا يوسف وإخراج محمد النقلى، و"البيت الكبير" مع لوسى ومنذر رياحنة وسوسن بدر وإخراج النقلى أيضا، و"لعنة كارما" مع هيفاء وهبى وإخراج خيرى بشارة وأعمال أخرى.