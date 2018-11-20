شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سر بكاء حلا شيحة مع إسعاد يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت الفنانة حلا شيحة ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" والذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس ويعرض على "dmc"، وتطرقت "حلا"، فى حديثها عن ذكرياتها الفنية وعلاقتها بأبنائها الأربعة وتعاونها لأول مرة مع "الزعيم" عادل إمام والتى شاركته بطولة فيلمه "عريس من جهة أمنية" أنه كان يعاملها بكل حب، كما تحدثت حلا عن الحجاب وأنها كانت مقتنعة به وسعيدة وتريد التقرب من الله بهذه الطريقة، وعندما قررت خلعه كانت لديها راحة نفسية للقرار أيضا.

وخلال الحلقة فاجأت إسعاد يونس حلا بحضور شقيقتيها مايا ورشا شيحة بالإستوديو، لتنهمر حلا بالبكاء بعد إشادتهم بها ولدعمهم لها فى قرار عودتها للفن.