شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور .. راسل كرو كما لم تراه من قبل "أصلع وبكرش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد لا تتعرف على الممثل صاحب هذه الصور برغم من أنك تعرفه جيداً، والكثير من سكان مدينة نيويورك مروا بجانبه أثناء تصويره مشاهد مسلسله الجديد دون أن يدركوا أن هذا الممثل صاحب جائزة أوسكار أفضل ممثل وترشيحين عنها هو النجم الشهير راسل كرو. ظهر النجم راسل كرو نهاية الأسبوع الماضى فى شوارع مدينه نيويورك بأكثر تحول شكلى له فى تاريخه التمثيلى ليصور مشاهدة بالمسلسل التليفزيونى المرتقب The Loudest Voice حيث يقوم بتجسيد دور المؤسس والرئيس التنفيذى تليفزيون فوكس الإخبارى Fox News روجر أيلز.

وتجول راسل فى الشارع ببدلة توكسيدو دون أن يلاحظه أحد بعدما استخدم باروكة صلعاء وظهر ببطن اصطناعية ليبدو سميناً، وتخلى النجم عن لحيته التى ظهر بها فى السنوات الأخيرة، حاملاً فى يديه سيناريو والأخرى سيجارة.

المسلسل المحدود من إنتاج شركة Showtime، وستشارك به النجمة ناعومى واتس بدور المذيعة جريتشين كارلسون، سيينا ميلر بدور زوجة روجر أيلز، وسيمون ماكبرنى فى دور الإعلامى الشهير روبرت مردوخ. ويركز المسلسل بشكل رئيسى على العقد الأخير من حياة أيلز وفقاً لموقع الدايلى ميل، بما فى ذلك سقوطه من شبكة فوكس بعد أن اتهمته مجموعة من النساء بالتحرش الجنسى، وسيتضمن أيضا ذكرياته الماضية التى ترسم بعض الأحداث فى حياة آيلز ، وسيتم عرضها من خلال وجهات نظر متعددة.





روجر أيلز

راسل كرو

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