حقيقة خطوبة نور الغندور: الخبر الذي ضجّ مواقع التواصل الاجتماعي

نفت نور الغندور الفنانة المصرية المقيمة في الكويت عبر حسابها في السناب الشات، ما تم تداوله عن خبر خطوبتها، مؤكدة أنه مجرد شائعة، وقالت إنه لو الخبر صحيحًا كانت لتعلنه بنفسها، وتشاركه مع جمهورها.

نور عبّرت عن تفاجئها بالتفاعل الكبير الذي حصده الخبر، مشيرة إلى أنها لم تنزعج لأنها تلقّت تعليقات إيجابية ومباركة من جهة، ولأنها لم توضح الخبر بنفسها فور انتشاره من جهة أخرى.

الغندور لم تلم رواد السوشيال ميديا على تناقل خبر الخطوبة، بل وجّهت اللوم إلى الصحافة التي تناقلت الخبر وساهمت في انتشاره بقوة من دون أن تتصل بها وتتأكد من صحته.

وأوضحت نور أن الخاتم الذي نشرته صورته على انستغرام هو هدية من أحد المقربين وليس خاتم خطوبة أو زواج.

يشار إلى أن شائعة خطوبة نور الغندور تناقلت بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، ما دفعها إلى نشر فيديو تنفي خلاله الخبر.

شاهدوا الفيديو هنا:

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