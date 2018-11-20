شعيب راشد يفاجئ متابعيه بخبر انفصاله.. ويكشف التفاصيل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 12:50 مساءً -

فاجأ الإعلامي الكويتي شعيب راشد متابعيه عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر معلناً انفصاله الرسمي عن زوجته.

وقد أشار الإعلامي شعيب راشد أنه تزوج لفترة من ثم انفصل عن زوجته وهو كشخص معروف وجب عليه الكشف عن انفصاله لعد ارتدائه دبلة الزواج.

شعيب راشد كشف أنه أجبر نفسه على كشف حقيقة انفصاله حتى لا يضع نفسه في موقف الحديث عنه لعد ارتدائه خاتم الزواج.وكان الإعلامي شعيب راشد قد أعلن ارتباطه في شهر مارس لعام 2018 إلا أنه لم يكشف عن انفصاله عن زوجته التي باتت مجهولة لمتابعيه سوى اليوم.

وأوضح الإعلامي شعيب راشد أن سبب الانفصال ما هو إلا عدم اندماج الطرفين وهو امر طبيعي في أي ارتباط وكونه إعلامي وجب عليه التعميم عن انفصاله وأن الإنفصال حدث بالتراضي بين الطرفين.