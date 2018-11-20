كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 12:50 مساءً -

ممثلات إباحيات يرحبن بفكرة حجب المواقع الجنسية.. والسبب!

كثيرة هي المواقع الجنسية التي تجتاح شبكة الإنترنت، والتي يرغب كثيرون في حجبها، وهنا نستذكر قرار السلطات الروسية في حجب موقعين إباحيين هما “يوبورن” و”بورنهاب”، حين ذكرت السلطات منذ سنتين أن على الشخص البحث عن شريك في الحياة الحقيقية، وليس الدخول إلى هكذا مواقع.

هذا القرار الذي لاقى حينها ترحيباً من كثيرين، وإعتراضاً من البعض، علقت عليه الممثلة الإباحية ​لولا تايلور​ وقالت :”أصبحت الممثلات الإباحيات يحصلن على مال قليل لأن الناس لا يرغبون في دفع المال مقابل الجنس، وهم يفضلون أن يحصلوا على كل شيء مجاناً”.

أما الممثلة الإباحية ألي بريسلن فقالت :”على الشخص أن يشتري الفيلم الجنسي إذا أراد أن يشاهد العرض الأول منه، وهذه الأشياء ليست مكلفة في ​روسيا​”.