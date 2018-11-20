راغب علامة يتسابق مع ابنه على الدراجة الهوائية.. شاهدوا من هو الأسرع؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 12:50 مساءً -

نشر الفنان اللبناني ​راغب علامة​، عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ، مقطع فيديو قصير وهو يمارس رياضة ركوب الدراجة الهوائية برفقة ابنه خالد في بيروت. وعلق راغب علامة على الفيديو قائلاً: “صباح الخير، خمنوا من هو الأسرع؟”. من ناحية أخرى، يستعد راغب علامة لطرح أغنية جديدة بعنوان “ردلي كلماتي”، وطلب من متابعيه أن يراسلوه بأفكار جديدة لتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات طوني أبي كرم وألحان محمود عيد.

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